Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede (2)
1 saat önce
2 KADIN TERÖRİST TUTUKLANDIBursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan L.F. ve Fas asıllı S.D.
2 KADIN TERÖRİST TUTUKLANDI Bursa
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan L.F. ve Fas
asıllı S.D. isimli 2 kadın terörist, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 kadın teröristi evlerinde saklayıp yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak
asıllı Hollanda
vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gün içinde adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:52 Kaynak: DHA
Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Eşini Öldüren Kadın "Kazanılmış Hak" ile Cezadan Kurtuldu