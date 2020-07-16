DEAŞ'lı 3 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ