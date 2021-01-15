DEAŞ\'lı 4 sanığa dava

ANKARA'da hırsızlık şüphesi ile durdurulan biri hamile kadın yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinden çıkan flaş bellekte, patlayıcı madde yapımı ile ilgili yüzlerce sayfalık PDF dosyası ve çok sayıda bomba yapımı ile ilgili fotoğraf bulundu. Savcılık, Mısırlı varlıklı bir alinin kızı olan Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy'ın DEAŞ bombacısı olduğu tespitini yaptı. Badawy ile birlikte 4 kişi hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 17 Aralık 2020'de devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları elektrikli motorda Irak uyruklu Jamal Balasım Mohammed El-Rubaye ile dini nikahlı eşi Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy'ı gözaltına almak istedi. Bu sırada şüpheli El-Rubaye üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu parçalayarak kullanılmaz hale getirdi. Gözaltına alınarak karakola götürülen şüphelilerden El-Rubaye'nin iki gün önce hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındığını ve işlemleri sırasında karakoldan kaçtığı tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİYakalanan iki kişi hakkında yapılan istihbarat çalışmasında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde bilgilere ulaşılınca Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yapılarak dijital materyaller ile bir adet fotoğraf makinesine el konuldu. Ele geçirilen flaş bellekte patlayıcı madde yapımı ile ilgili yüzlerce sayfalık PDF dosyası ile çok sayıda bomba yapımı ve hazır hale getirilmiş parça tesirli bomba ve bomba yeleklerine ait fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar bulundu. Soruşturma kapsamında şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen Badawy'nin eski eşi Abdolwahhab Abbaas Al-Ezze ile Ankara'da evinde kaldıkları Oday Ammer Abdullah Al Gburı da gözaltına alındı. 4 kişi emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.'BOMBALI EYLEM YAPACAKLARDI' Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede, 4 şüphelinin de DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları vurgulandı. İddianamede elde edilen dijital dokümanlar, fotoğraflar ve videoların, terör örgütünün talimatlarının şahıslarca birebir uygulandığını gösterdiği aktarılarak, şüphelilerin bombalı bir eylem yapacakları şüphesinin kuvvetli olduğu belirtildi.'ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUBU'ddianamede, eski eşi olduğunu söylediği Al-Ezze'nin ifadeleri ile istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mısırlı Badawy'nin terör örgütü adına canlı bomba olarak eylem yapacak şekilde örgüte bağlı olduğu ve örgüt adına her türlü eyleme hazır bir örgüt mensubu olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Mısırlı varlıklı bir aileden geldiği anlaşılmıştır. Şahsın üzerinde de yüklü miktarda para ve döviz bulunmuş; ancak bu denli varlıklı bir şahıs kendisinin geçimini sağlamak amacı ile bir elektrikli motor aradığını beyan ederek akla mantığa sığmayan bir savunma yapmıştır. Bu kapsamda Badawy isimli şahsın, terör örgütü adına bombalı ve benzeri eylem için diğer şahıslarla birlikte hareket ettiği, üzerinde bulunan para ile yapılacak eylemlerde kullanılacak mühimmatları tedarik edeceği ve edinmeye çalıştığı elektrikli motosiklet ile Ankara iline eylem yapmak amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmiştir. Badawy'nin terör örgütü içerisinde üst düzey bir örgüt mensubu olduğu, kadın olması ve hamileliğin verdiği avantaj ile eylem öncesi keşif ve malzeme tedarik işlemlerinde dikkat çekmeden hareket ettiği, yapılacak olan eylemin planlayıcısı olduğu değerlendirilmektedir."

Savcılık tarafından Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edilerek 4 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.