DAEŞ'in önde gelen patlayıcı uzmanlarından biri olduğu belirtilen Mısır uyruklu sanık ve 3 arkadaşına yönelik dava - Son Dakika

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın dış operasyonları ve ölümcül yardım ağının bir üyesi olarak "Al Saqri" ismiyle bilinen ve örgütün önde gelen patlayıcı uzmanlarından biri olduğu belirtilen Mısır uyruklu tutuklu sanık Moustafa Abdelwahab ve aynı örgütten 3 arkadaşı hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mısır uyruklu tutuklu sanık Moustafa Abdelwahab (22) ile Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar Ahmed Assani (23), Noureddin Alkheder (23) ve Suleiman Assani'nin (24), DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Moustafa Abdelwahab'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 12 yıldan 24 yıla olmak üzere toplam 19 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, diğer sanıklar Ahmad Assani, Suleiman Assani ve Noureddin Alkheder'in de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mısırlı sanığın bir yılbaşı gecesinde EYP saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı ihbarı

DAEŞ silahlı terör örgütünün yapısı, amacı, Türkiye'deki yapılanması ve eylemleri anlatılan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne iltisaklı kurumlardan ve ABD Büyükelçiliği tarafından iletilen bilgilere göre, DEAŞ adına faaliyet yürüten ve "Al Saqri" olarak bilinen, DEAŞ dış operasyonları ve ölümcül yardım ağının bir üyesi olarak da tanınan "Abd Al Rahman" kod adlı Moustafa Abdelwahab Sobhy Mahmoud Abdelwahab'ın, DEAŞ adına muhtemel saldırı planlayıcılar için kimyasallar ve patlayıcılarla ilgili rehberlik sağlayan grup içinde önde gelen patlayıcı uzmanlarından biri olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Bu kişinin, yangın çıkarıcı cihazlarda gübre ve amonyak kullanımı ve bir susturucunun nasıl yapılacağını gösteren bir video hazırladığı, "@faqr1966" isimli Telegram hesabı kullanarak kimya kursları, başlangıç seviyesinde bomba yapımı talimatları yayınladığı ve hilafeti desteklemek için patlayıcı uzmanları oluşturma ve hazırlamayı amaçladığı bilgisi verilen iddianamede, sanığın belirsiz bir yılbaşı gecesinde, İstanbul'da kolluk mensuplarını ve sivilleri hedef alan bir EYP (El Yapımı Patlayıcı) saldırısı planladığı kaydedildi.

Sanık Abdelwahab'ın, DEAŞ içerisinde geçirdiği süre boyunca patlayıcılar, intihar kemerleri ve EYP'lerin yanı sıra planlama ve güvenlik konularında uzmanlık kazandığı, Telegram kanallarından patlayıcıların nasıl yapılacağına dair eğitici kurslar verdiği ve takipçilerine DEAŞ ideolojisini öğütlediği de aktarılan iddianamede, bu kişinin Mısır'daki bir DEAŞ güvenlik unsurunun ve "uyuyan hücre"nin üyesi olduğu, Mısır'da ikametine yapılan operasyon sonrasında Türkiye'ye kaçtığı ve ayrıca ABD'de ki belirsiz hedeflere yönelik saldırı planlarına yardım ettiği de dile getirildi.

Kita'ib al Qassam'ın eski bir üyesi

İstanbul'da bulunan sanığın, DEAŞ'a katılmadan önce Filistin'de Kita'ib al Qassam'ın eski bir üyesi olduğunun belirtildiği ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinin olduğuna dair yeterli şüphenin oluşması sonrası maddi gerçeğin araştırılması amacıyla soruşturulmaya başlandığı kaydedilen iddianamede, yapılan araştırmada bu kişinin 19 Temmuz 2017'de Türkiye'ye giriş kaydının bulunduğu, Avcılar Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel Sokağı'nda ikamet ettiği ve hakkında "Ç tahdit" kodunun bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

İlgili mahkemeden alınan arama-el koyma kararı sonrası tespit edilen adresteki evde arama yapıldığı ve ele geçirilen elektronik materyaller üzerinde inceleme tedbirleri icra edildiği anlatılan iddianamade, bomba yapımında kullanılan malzemeler ile elektronik eşyaları içerisinde, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağını gösteren çok sayıda materyal ele geçirildiği, devam edilen araştırmalarda şüpheli Moustafa Abdelwahab'ın örgütsel faaliyetleri bakımından dosyadaki diğer sanıklar Noureddin Alkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani ile irtibatlı olduğunun tespiti sebebiyle bu kişiler hakkında da soruşturmaya başlandığı ifade edildi.

Diğer sanıkların da tespit edilen evlerinde arama yapıldığı ve elektronik materyallerine el konulduğu aktarılan iddianamede, sanıklarla ilgili ayrı ayrı değerlendirmelere yer verildi.

Sanığın evinde ele geçirilen ve patlayıcı madde karışımında kullanılan malzemeler

Tutuklu sanık Moustafa Abdelwahab'ın ikamet adresinde yapılan aramada, patlayıcı olduğu değerlendirilen ve patlayıcı madde yapımında kullanılan kimyasal malzemeler, bir adet avcı bıçağı, patlayıcı madde yapımında kullanılan elektronik devre sistemleri, 5 adet mermi kovanı ile 1 adet fişeğin ele geçirildiği bilgisi verilen iddianamede, arama esnasında ele geçirilen malzemelerin inceleme rapor içeriklerine göre, bu malzemelerin patlayıcı madde karışımlarında kullanılan kükürt, ptosyum klorür, nitro selüloz+nitro gliserin karışımı, potasyum nitrat, nitro sesüloz+amonyum perklorat+alüminyum, potasyum klorat, potasyum nitrat+aseton, tatp (triaseton+peroksit) türü kimyasal malzemeler ile yanıcı özelliklere sahip tiner ve mazot olduklarının tespit edildiği dile getirildi.

Malzemeler üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında izlerin sanık Abdelwahab'a ait olduklarının tespit edildiği de belirtilen iddianamede, sanığın ikametinde yapılan arama esnasında ayrıca çok sayıda üzerinde Arapça yazılar yazılmış kağıt doküman ele geçirildiği, yapılan tercümelerde, içerikte bomba yapımında gerekli olan malzeme isimlerinin ve bomba yapımı için gerekli olan formüllerin olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Yine sanığın evinde ele geçirilen elektronik materyalleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda alınan rapora göre, elektronik materyaller içerisinde DEAŞ'a yönelik elinde silah bulunan örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütün bayrağı, flama, pankartları ile örgüt üye ve yöneticilerin fotoğraflarının bulunduğu kaydedilen iddianamede, çok sayıda, örgüt tarafından gerçekleştirilmiş bombalı eylemlere dair videolar bulunduğu, ayrıca Al Saqari Savaş Bilimleri Vakfı tarafından düzenlenmiş"Patlayıcı Madde Yapımı İçin Askeri Eğitim" ile Tarek İsmail Kahya isimli şahıs tarafından yazılan "Popüler Patlayıcılar" isimli kitaplar bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Ele geçirilen malzemeleri böcek ilacı yapımı ve dezenfektan için kullandığını savundu

Ele geçirilen deliller neticesinde sanık Moustafa Abdelwahab'ın, DEAŞ silahlı terör örgütünden aldığı talimatlar ve yönlendirmeler çerçevesinde kasten ve bilerek hiyerarşik yapısına dahil olarak üstlendiği ve gerçekleştirdiği süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arzeden eylemleri dolayısıyla bu örgüte üye olma suçunu işlediği aktarılan iddianamede, bu kişinin aynı zamanda yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın patlayıcı, yakıcı, kimyasal maddeleri imal ve muhafaza ettiği anlaşıldığından, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçuna vücut verdiği kaydedildi.

Sanığın alınan ifadesinde, "İhvan'cı olduğum için Mısır'da 14 yaşımda cezaevine girdim, 4 ay kaldım. Lise eğitimim devam ettiği sırada Mısır hükümeti hakkımda tekrar dava açınca İhvan'cıların Türkiye'de çok olmasından dolayı yasal yollarla Türkiye'ye 2017 yılında geldim." ifadelerini kullandığı anlatılan iddianamede, sanığın suçlamalarla ilgili şu savunmasına da yer verildi:

"Buradayken Mısırlı bir kadınla evlendim ve onunla internet üzerinden görüşüyoruz. Mısır'da olduğu için onunla hiç yüz yüze gelmedik. DEAŞ, El Kaide, HTS, El Nusra isimli örgütlere maddi veya manevi yardımda bulunmadım. bu örgütlerle bir bağlantım yoktur. Sadece 2018 yılında Ebu Bera isimli bir kişi instagram hesabımdan benimle arkadaşlık kurdu. Kendisinin başta dini, kimya ve fizik üzerine paylaşımları vardı. Din ve kimyaya merakımdan dolayı paylaşımlara yorum yaptım. Özelden konuşmaya başladık. Kimyayı iyi bildiğimi, merakım olduğunu söyledim. Ayrıca bana Telegram hesabını da verdi. Burada kimyayla ilgili beni test ettikten sonra DEAŞ ile ilgili konuşmaya başladık. 'Irak ve Suriye'de dini zafere ulaştırmak lazım' dedi. Benden cihat yapmamı istedi. 'Sana adam göndereyim kimya öğret' dedi. Bunu reddettim. İslam akidesiyle ilgili sorular sordu, cevap verince 'sen kafirsin, tövbe etmezsen seni infaz edeceğiz' dedi. Beni Telegram üzerinden başka başka kanallara ekliyordu. Hemen çıkıyordum. Ebul Bera'nın hesabı kapatıldı esi hesabı ise sayılardan meydana geliyordu. Başkaca bilgim yoktur.

Bana gösterdiğiniz kimyasal malzemeleri Fındıkzade'de tıbbi malzeme satılan iş hanı girişinde bulunan ismini hatırlamadığım kimyasal maddeler satan bir dükkandan aldım. Ancak bana söylediğiniz potasyum nitrat, nitro selüloz gibi malzemeler bana ait değildir. Bana ait malzemelerin sabun, parfüm, hacemat temizliği için dezenfektan ve böcek ilacı yapımı için kullanıyorum. Ben sadece bomba için gerekli olan malzemeyi kimyasal açıdan bilirim. Ama yapmayı bilmem, patlayıcı için gerekli olan oranları bilmem. Gösterdiğiniz videoları da ben çekmedim. Telegram hesabından gelen videolardır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Diğer sanıklarla ilgili eylemlerin, ele geçirilen malzmelerin ve suçlamaların anlatıldığı iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.