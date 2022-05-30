DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı

30.05.2022 11:13
DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı

İstanbul'da, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu örgüt üyesi canlı bomba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu örgüt üyesi canlı bomba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, DEAŞ terör örgütünün karanlık planı deşifre edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın yakalanması için operasyonun düğmesine basmıştı. Küçükçekmece'de bir evde yakalanan yabancı uyruklu terörist, ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadelesine getirilmişti.

Geçtiğimiz 24 Mayıs'ta TEM Şubede ifadesi alınan DEAŞ üyesi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Örgüt üyesinden ele geçirilen dijital materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince incelemeye alındı. Deşifresi henüz tamamlanmayan materyallerin ardından intihar saldırısındaki ayrıntılara ulaşılacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Terör, Bomba, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı - Son Dakika
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