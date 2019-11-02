DEAŞ'lı iki Hollandalı kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecek

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Kaoutar S. ve Fatima H, 2013'te internet üzerinden tanıştıkları iki DEAŞ üyesiyle evlenmek için Türkiye'ye geldi.

Adana'nın Reyhanlı ilçesinden yasa dışı yollardan Suriye'ye geçen kadınlar, tanıştıkları DEAŞ mensuplarıyla evlendi. Bu evlilikten Kaoutar S'nın iki, Fatima H'nin bir çocuğu oldu.

Hollanda vatandaşı kadınların eşlerinden biri havan saldırısında, diğeri ise trafik kazasında öldü.

Çocuklarıyla Suriye'den Hollanda'ya gitmek isteyen kadınlar, akrabalarının yardımıyla yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurdu.

Hollanda Büyükelçiliğinin Türk makamları ile temas kurmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası kadınların sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Hollanda, ülkelerine dönmelerini istemiyor

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollanda hükümeti, Fatima H'nin ülkeye dönüşünü engellemek amacıyla vatandaşlıktan çıkarma süreci başlattı.

Hollanda hükümeti, DEAŞ üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor.