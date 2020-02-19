DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı

6 saat önce

Bursa'da Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu teröristin yakalanmasının ardından bu akşam da diğer oğlu ve eşi Kocaeli'nde yakalanarak Bursa'ya getirildi.

DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı, System.String[]

Bursa'da Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu teröristin yakalanmasının ardından bu akşam da diğer oğlu ve eşi Kocaeli'nde yakalanarak Bursa'ya getirildi.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu sözde komutan Abu Taki Alshamy'nin eşi ve diğer bir oğlunun da Kocaeli'de yaşadığını belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere ait adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenleyen ekiplerin, Alshamy'nin eşi B.A. ve oğlu V.E.'yi gözaltına aldığı öğrenildi. B.A. ve V.E. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu olayla birlikte gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının sorguları, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. - BURSA

Kocaeli, Suriye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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