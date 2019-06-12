DEAŞ'lı kadın terörist, 5 çocuğuyla jandarmaya teslim oldu
3 saat önce
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, 5 çocuğuyla birlikte kaçarak geldiği Çobanbey Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, 5 çocuğuyla birlikte kaçarak geldiği Çobanbey Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
R.E. adlı kadın, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan 5 çocuğunu da beraberine alıp, kaçtı. Çobanbey Sınır Kapısı'na gelen R.E., burada jandarmaya teslim oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkındaki yakalama kararı ile arandığı belirlenen R.E.'nin çocukları ailesine teslim edildi. R.E. ise İl Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kilis
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan taksicilere: Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz