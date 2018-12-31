Son Dakika Haberleri: Deaş'lı Kadın Terörist Tutuklandı

Deaş'lı Kadın Terörist Tutuklandı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.

Deaş'lı Kadın Terörist Tutuklandı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.

15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan ve daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin bu kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Ayşenur İnci hakkında tutuklama kararı verdi. Ayşenur İnci tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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