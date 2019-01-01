Deaş'lı Kadın Terörist Tutuklandı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.
15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan ve daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Mahkemenin bu kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Ayşenur İnci hakkında tutuklama kararı verdi. Ayşenur İnci tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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