DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu - Son Dakika
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DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu

6 saat önce

SURİYE'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinde bulunan Hol kampından kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelerek, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

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SURİYE'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinde bulunan Hol kampından kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelerek, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlenen DEAŞ mensubu S.D., M.D., S.G., E.G., A.D., N.G. ve S.G., Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik kuvvetlerine teslim olduktan sonra Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaları yapıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Reyhanlı'da adliyeye sevk edildi. Türk vatandaşı olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri de haklarında yakalama kararı bulunan kentlere gönderildi.

BELÇİKA VE HOLLANDALI ÇİFT DE YAKALANDI

Öte yandan sınırı kaçak yolla geçerek Türkiye'ye gelmeye çalışan biri Belçikalı, diğeri Hollandalı çift de sınırda yakalandı. DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu çift ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hol kampından kaçarak teslim olanların sayısının son 2 ayda 50 kişiyi bulduğu öğrenildi.


Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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