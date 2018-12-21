Deaş'lı Kuzenlere Hapis Cezası
1 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan iki kuzen 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa
'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan iki kuzen 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, Suudi Arabistan
uyruklu tutuklu sanıklar Hamad ve Saleh Yahya ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarını ancak bundan pişmanlık duyduklarını belirtti.
Cumhuriyet savcısı da dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık indirimi uyguladığı sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 7'şer ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:39 Kaynak: AA
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