DEAŞ'LI O TERÖRİST EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da sansasyonel eylem hazırlığındayken kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Türk uyruklu H.S.'nin emniyet sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün istihbarat çalışması ve operasyonuyla yakalanan teröristin bağlantıda olduğu terör hücresine ve örgüt üyelerine ulaşılmasına çalışıldığı öğrenildi.

İstanbul'u kana bulamak için hazırlık yaparken kaldığı otele düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı H.S. emniyet sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmalarıyla İstanbul'da olduğu tespit edilen terörist, bağlantıda olduğu diğer örgüt üyelerinin de ortaya çıkartılması için teknik ve fiziki takibe alındı. Teröristin kanlı eylemi öncesi İstiklal Caddesi ve Taksim bölgesinde keşif yaptığı belirlendi.

BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA OPERASYON

MOBESE kameralarından da adım adım izlenen terörist H.S. ile ilgili tüm bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na bildirildi. DEAŞ'lı terörist Başsavcılığın talimatıyla özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda kaldığı otel odasında, kaleşnikof marka tüfek, 5 şarjör ve 150 mermiyle birlikle yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DEAŞ VE PKK SANSASYONEL EYLEM TALİMATI VERDİ Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre terör örgütlerine yönelik son yıllarda aralıksız sürdürülen operasyonlarda göz açtırılmayan teröristler, örgütten sansasyonel eylem yapmaları için her fırsatı kullanmaları talimatı verildi. Özellikle terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın, gizlenen hücreleriyle metropoller başta olmak üzere büyükşehirlerde çok sayıda can kaybı yaşanmasına neden olabilecek kanlı saldırılar planladığı öğrenildi. Ancak Emniyet, Jandarma ve MİT'in ortak çalışmaları ve güçlü istihbarat takibiyle bugüne kadar çok sayıda canlı bomba ve kanlı saldırı hazırlığındaki terör hücresi ve terörist ele geçirildi.

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