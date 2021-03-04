İncesu ilçesinde geçen yıl 11 Ekim'de jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Ali K., gözaltına alındı. Şüphelinin örgütsel dökümanları ve HTS kayıtları olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Alli K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık ile avukatı hazır bulundu. Ali K., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ali K'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Kayseri, İnşaat, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEAŞ'lı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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