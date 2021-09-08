DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'nın Polatlı ilçesine geldiği belirlenen DEAŞ'lı terörist, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu A.E.İ. isimli şahsın yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu şahsın 5 Eylül tarihinde Polatlı ilçesi Yeniköseli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ANKARA