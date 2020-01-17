DEAŞ'lı terörist polis uygulamasında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'lı terörist polis uygulamasında yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'lı terörist polis uygulamasında yakalandı

6 saat önce

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ'lı terörist polis uygulamasında yakalandı, System.String[]

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce hakkında işlem yapılan yabancı uyruklu bir DEAŞ'lı ise ülkesine geri gönderildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 939 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 75 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Uygulamalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.


Eğlence mekanları ve toplam 77 parkın da kontrol edildiği uygulamada, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu şüphesiyle hakkında daha önce adli işlem yapılan yabancı uyruklu bir şahıs ile yine DEAŞ üyesi olarak aranan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken DEAŞ'lı terörist ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Uygulamada ayrıca 13 taksi durağı, 11 muhtarlık ve 2 cami imamı da önleyici hizmetler kapsamında ziyaret edilerek sorunları dinlendi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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