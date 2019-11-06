Son Dakika Haberleri: DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DEAŞ'lı terörist tutuklandı

8 saat önce

Sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderilen ve DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

DEAŞ'lı terörist tutuklandı, System.String[]

Sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderilen ve DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmek isterken yakalanan ve Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğüne geri gönderme işlemleri için toplu halde getirilen şahıslardan A.A.'yı, 2017 yılında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine gözaltına aldı. A.A. ifadesinin alınmasından sonra adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Yunanistan, İzmir, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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