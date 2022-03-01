DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi

01.03.2022 14:03
DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi

Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen iki sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen iki sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan G.G. ve M.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar G.G. ve M.A. için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Suriye'de olduğu belirlenen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de bulunan, terör örgütü DEAŞ üyesi Nurettin Aydın'ın Türkiye'de bulunan irtibatları aracılığıyla teröre finansman sağlamak amacıyla para topladığı, topladığı paraları ise Türkiye'de bulunan yeğeni O.Ö'nün (Terör örgütüne üye olma ve örgüte finans temin etme suçlarından tutuklanmış) hesaplarına yönlendirdiği anlatıldı.

Nurettin Aydın'ın yeğeni O.Ö'ye gelen paraları Suriye uyruklu A.A'ya gönderilmesini istediği, A.A'nın da kendisine gelen paraları Hawala (güvenilir aracılar vasıtasıyla) yöntemiyle Suriye'de bulunan Nurettin Aydın'a gönderdiği, Nurettin Aydın'ın kendisine gelen paraları terör örgütü DEAŞ hücrelerinin silah, patlayıcı ve lojistik giderleri için kullandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Para transferi MASAK raporuna yansıdı

İddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora yer verilerek sanık M.A'nın kendi hesabından 13 bin 97 lira, sanık G.G'nin ise 350 lirayı O.Ö'nün banka hesabına göndermek suretiyle örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladıkları ve haklarında DEAŞ ve El-Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu da kaydedilerek "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar M.A. ve G.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Nurettin Aydın, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement