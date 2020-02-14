DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş - Son Dakika

DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş

6 saat önce

MERSİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda tutuklanan Kuteybe Hammet'in, örgüt üyeleri ile emoji kullanarak şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş, System.String[]

MERSİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda tutuklanan Kuteybe Hammet'in, örgüt üyeleri ile emoji kullanarak şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl 22 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa operasyon düzenlemiş ve kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ortaya çıkartılmıştı. Operasyonda DEAŞ istihbaratçısı olduğu tespit edilen Kuteybe Hammet gözaltına alındı. Hammet'in bilgisayarında, aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 4 bin DEAŞ'lının künye şeklinde bilgileri, haritalar, fotoğraflar, bazı DEAŞ terör örgütü mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşif videoları ve silahların güzergah bilgileri ele geçirildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bilgisayarda, 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamı davasının sanıklarından Hacı Ali Durmaz'a ait olduğu belirlenen bir form da tespit edildi. Örgütün sözde istihbaratçılarından Hammet için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 65 sayfalık iddianame, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede DEAŞ içinde bulunmadığını iddia eden Hammet, 2015 yılının sonlarına doğru Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini belirtti.

BİLGİLERİ PARAYLA SATMIŞ

DEAŞ ve YPG adına bilgi topladığını ve parayla sattığını söyleyen Hammeti, "Kod adının Abu İsmail El Askeri olarak öğrendiğim kişi beni buldu ve benden DEAŞ, YPG ve rejim güçleri ile ilgili bilgi toplamamı istedi. Önce kabul etmedim ama daha sonra kabul ettim. O beni Robert isimli bir şahsa yönlendirdi ve bilgileri ben ona vermeye başladım. Verdiğim bilgiler karşılığında Robert bana 400 dolar verdi. Robert ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bu şahsın hangi ülkede tam olarak bilmiyorum. Abu İsmail El Askeri bana bu şahıs hakkında sadece, bu bizden biridir demişti" dedi.

EMOJİLERLE ANLAŞMIŞLAR

Yazışmalarda ortaya çıkan emojilerin şifre olup, olmadığının sorusunu yanıtlayan Hammet, "WhatsApp'te hal hatır sorduktan sonra emoji koyuyordum, karşıdaki de yanında DEAŞ'a mensup şahıslar yoksa emoji koyup bilgi aktarımı yapıyordu. Bu, şahıslarla aramızda ortamın güvenli olduğunun belirtisi, şifresiydi. Bizim bu şekilde birbirimize emoji göndermemizi ofisteki sorumlu Abu Ahmet kod ismini kullanan M.C. tembihlemişti. Bunun amacı, Rakka'da her yerde internet yoktu. Bize bilgi gönderecek şahıslar genelde internet kafeleri kullanırlardı. Onların selameti için şifreli konuşma oluyordu. Ben yaklaşık 9 ay kadar örgütle ilgili bilgileri toplayarak, bu kişiye aktardım. Bilgiler karşılığında bana toplamda 8 bin lira verildi" diye konuştu.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı
Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]