DEAŞ'lı teröristler, örgüt içi evlilik için

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma programı "Telegram" üzerinden örgüte mali destek ve eleman kazandırdıkları, ayrıca örgüt içerisinde yer alan ve "bacı" olarak adlandırılan kadın üyelerle örgüt içi evlilik yapmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 2 tutuklu sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, ideolojisi, yapılanması ve amacı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilen iddianamede, şüpheli Halit Alıdağ ve Muhammed Arif Arıoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Hilafet kadınları, yapacağınızı yapın"

Şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesapları ile örgüt propagandası içeren materyaller incelemesine göre, mali destek ve eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri aktarılan iddianamede, "Telegram" isimli şifreli haberleşme programlarında da "Halife Şeyh Ebi Bekr El-Bağdadi: Allah seni yaşatsın ve korusun", "Hilafet kadınları, yapacağınızı yapın", "Allah'ın izniyle biz senin, çocuklarımızın terbiyecisi olduğunu söylüyoruz.", "Molotof kullanmak kolaydır" yazılı Arapça mesajlar saptandığı bilgisine yer verildi.

Ebul Seyf kod adını kullanan şüpheli Halit Alıdağ'ın, Muhammed Arif Arıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, teröristlerin örgüt içerisinde yer alan ve "bacı" olarak adlandırılan kadın üyelerle örgüt içi evlilik yapmaya çalıştıkları kaydedildi.

Şüphelilerin ayrıca evlenmek için kadın bulmak amacıyla İstanbul veya Hatay'a gitmek istedikleri bildirilen iddianamede, "bacı" olarak kullanılan terimin ise DEAŞ terör örgütü fikir ve düşüncelerini benimseyen kadınlara verilen isim olduğu anlatıldı.

Eylem için hazırlık planlamaları ortaya çıktı

Şüphelilerin ayrıca, gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde terör örgütü ile ilişki ve irtibatından dolayı cezaevine girip tahliye olan örgüt üyelerini ziyaret etmek istedikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan inceleme sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün eğitim ve silahlı eylemlerini içeren örgütü övücü, yüceltici ve özendirici video, fotoğraf ve ses kayıtları ile örgüt mensuplarının eylem hazırlığı öncesi, "planlamadan önce", "planlamadan sonra" ve "iş esnasında" gibi başlıklar altında örgüt elemanlarının nasıl davranacağı şeklinde bilgiler ortaya çıktığı ifade edildi.