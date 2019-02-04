Son Dakika Haberleri: Deaş'lı Teröristlerin Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalanması

Deaş'lı Teröristlerin Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalanması

4 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan, aralarında, kırmızı bültenle aranan kadın şüphelinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 4 zanlı mahkemece tutuklandı.

Deaş'lı Teröristlerin Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalanması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan, aralarında, kırmızı bültenle aranan kadın şüphelinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 4 zanlı mahkemece tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut karakolu unsurlarınca 3 gün önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan, terör örgütü DEAŞ mensubu Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

TSK hudut karakolu unsurlarınca 3 gün önce Akçakale ilçesi sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edilmiş, yakalanan şüphelilerin terör soruşturmaları kapsamında kırmızı bültenle aranan Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G. olduğu belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:22 Kaynak: AA

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