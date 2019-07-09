DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı
1 saat önce
Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'nın güneydoğusundaki Zuveytina petrol tesisine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'ın Libya
'nın güneydoğusundaki Zuveytina petrol tesisine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.
Libya basınında yer alan habere göre, DEAŞ militanları, Zille kentinde yer alan Zuveytina petrol tesisinin girişine saldırı düzenledi.
Saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin ve 3 militanın öldüğü belirtildi. Çatışma sırasında 4 güvenlik görevlisinin ise kaçırıldığı aktarıldı.
Saldırının, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, General Halife Hafter
güçlerini tehdit ettiği videonun yayınlanmasından iki gün sonra gerçekleştirilmesi dikkati çekti.
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