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DEAŞ liderlerinden biri, Ukrayna'da ele geçirildi

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kırsal bölgesinde Ukrayna Güvenlik ve İç İstihbarat Teşkilatı SBU'nun Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve Amerikan CIA mensuplarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, 2018 yılından bu yana Ukrayna'da bulunduğu tespit edilen DEAŞ liderlerinden El Bara...

DEAŞ liderlerinden biri, Ukrayna'da ele geçirildi, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kırsal bölgesinde Ukrayna Güvenlik ve İç İstihbarat Teşkilatı SBU'nun Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve Amerikan CIA mensuplarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, 2018 yılından bu yana Ukrayna'da bulunduğu tespit edilen DEAŞ liderlerinden El Bara Şişani ele geçirildi. Şişani'nin Ukrayna'ya geçmeden önce, Türkiye'de bulunduğu ifade edildi.

SBU'dan yapılan açıklamada, El Bara Şişani lakaplı Gürcistan vatandaşının 2012 yılından itibaren Suriye'de Ahadun Ahat örgütünün Lazkiye İli "Emiri" olarak faaliyet gösterdiği, 2013 yılındaysa, DEAŞ liderlerinden Ebu Umar Eş Şişani'nin vekili olduğu belirtildi. Ebu Umar Şişani'nin 2016 yılında öldürülmesinden sonra El Bara Şişani'nin Türkiye'ye geçerek burada terörist faaliyetleri koordine etmeye devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, 2018 yılının yaz aylarında Ukrayna'ya yasadışı olarak giriş yaptığı kaydedildi. El Bara Şişani'nin Ukrayna'ya yasadışı belgelerle kaydolmayı başardığının ifade edildiği açıklamada, Şişani'nin Ukrayna'da DEAŞ'ın bazı birimlerini idare etmeye devam ettiği dile getirildi. Açıklamada, Şişani'nin Kiev yakınlarında, ikamet ettiği ev civarında yakalandığı ve halen gözaltında bulundurulduğu kaydedildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:54 Kaynak: DHA
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