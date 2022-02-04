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DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.02.2022 11:15

DEAŞ'lıları sahte pasaport düzenleyen 3 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'lıları sahte pasaport düzenleyen 3 şüpheli yakalandı. Kameralara yansıyan operasyonda ele geçirilen sahte pasaport ve evraklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmenistan uyruklu bir kişinin İstanbul'da DEAŞ'lılara sahte pasaport temin ettiği bilgisini aldı. Ekipler 31 Ocak Pazartesi günü şüphelilere yönelik Şirinevler ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türkmenistan uyruklu B.M, Mısır uyruklu M.K.M.M.N. ve Türk vatandaşı F.Ç.N. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, sahte oldukları belirtilen 8 Türk pasaportu, 11 Türkmenistan pasaportu, 36 adet farklı uyruklu adına düzenlenen ikamet izin belgesi, ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon anları kameraya yansıdı. Ele geçirilen sahte evrak ve pasaportlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Ali Çağlar, İstanbul, Pasaport, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'LILARA SAHTE PASAPORTLA DÜZENLEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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