Son Dakika Haberleri: DEAŞ mağduru 151 Yezidi Fransa'ya getirildi
Son Dakika Güncel Haber

DEAŞ mağduru 151 Yezidi Fransa'ya getirildi

22 dakika önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ mağduru olan ve Fransa'ya sığınan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grup Fransa'ya getirildi.

DEAŞ mağduru 151 Yezidi Fransa'ya getirildi, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ mağduru olan ve Fransa'ya sığınan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grup Fransa'ya getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı mağdur olan ve Fransa'ya sığınma başvurusunda bulunan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grubun Fransa'ya getirildiği öğrenildi. Sığınmacı karşılama sorumlusu Lionel Pourtau tarafından yapılan açıklamaya göre, Toulouse havaalanına gelen toplam 151 sığınmacı özel bakım ve eğitim görecek ve barınmaları ülkenin farklı bölgelerinde sağlanacak.

Aralık 2018'den beri Yezidi sığınmacıları kabul eden ve uçakla ülke topraklarına getiren Fransa'da 31 Yezidi kadın ve çocuğun gelmesiyle 75 Yezidi ailenin sığınma bulduğu öğrenildi. 2018 Barış Nobeli alan Yezidi genç kadın Nadia Murad'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Yezidileri sığınmacı olarak kabul edeceğine" dair söz vermişti. - PARİS
Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler
Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ mağduru 151 Yezidi Fransa'ya getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]