DEAŞ mağduru 151 Yezidi Fransa'ya getirildi
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ mağduru olan ve Fransa'ya sığınan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grup Fransa'ya getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:31 Kaynak: İHA
'ta terör örgütü DEAŞ mağduru olan ve Fransa
'ya sığınan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grup Fransa'ya getirildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı mağdur olan ve Fransa'ya sığınma başvurusunda bulunan 31 kadın ve onların çocuklarından oluşan 151 kişilik Yezidi grubun Fransa'ya getirildiği öğrenildi. Sığınmacı karşılama sorumlusu Lionel Pourtau tarafından yapılan açıklamaya göre, Toulouse
havaalanına gelen toplam 151 sığınmacı özel bakım ve eğitim görecek ve barınmaları ülkenin farklı bölgelerinde sağlanacak. Aralık
2018'den beri Yezidi sığınmacıları kabul eden ve uçakla ülke topraklarına getiren Fransa'da 31 Yezidi kadın ve çocuğun gelmesiyle 75 Yezidi ailenin sığınma bulduğu öğrenildi. 2018 Barış Nobeli alan Yezidi genç kadın Nadia Murad
'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
"Yezidileri sığınmacı olarak kabul edeceğine" dair söz vermişti. - PARİS
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