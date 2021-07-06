DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kadın adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından, gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildi.