DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir 'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar