Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu

Deaş Operasyonu

19 dakika önce

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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