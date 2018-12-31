Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu

Deaş Operasyonu

23 dakika önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak bir dönem faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu S.C, A.N.E.A ve A.S ile H.E'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:34 Kaynak: AA

Suriye, Kocaeli, Güncel
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