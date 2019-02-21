Deaş Operasyonu
2 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince İlkadım
ve Canik
ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si Irak
, biri Ürdün
uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 15 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:14 Kaynak: AA
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