Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu

Deaş Operasyonu

10 dakika önce

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ adına kentte faaliyet gösteren ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9'u Suriye uyruklu 1'i Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir ruhsatsız tabanca, örgütü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman, bir miktar para ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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