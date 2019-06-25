Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

53 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
DEAŞ operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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