Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen 9 zanlı yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen 9 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
DEAŞ operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Suriye, Irak, Güncel
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