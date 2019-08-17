Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan, eylem arayışında oldukları ileri sürülen 2'si tutuklandı.

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan, eylem arayışında oldukları ileri sürülen 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan H.Ö. ve A.T'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Bu arada, operasyona ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı.
Polis ekiplerinin, şüphelilerden Suriye uyruklu "Ebu Mücahit" kod adlı Ahmet A'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Ali Can A. ile buluşup terör örgütü adına merkez Yüreğir ilçesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.
Yapılan takip sonucu bombalı ya da silahlı eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendiği, Ahmet A. ile Ali Can A'nın yanı sıra kendilerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.B, H.Ö. ve A.T'nin de gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan, daha önce terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de çatışmalara katıldığı belirtilen Ahmet A'nın Türkiye'deki olası eylem sonrası Ali Can A. tarafından yurt dışına çıkarılmasının planlandığı iddia edildi.
Zanlılardan A.T, emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ve Ali Can A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Ahmet A, Ali Can A. ve H.B'yi gözaltına almıştı.
Ali Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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