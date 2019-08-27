Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

23 dakika önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:13 Kaynak: AA
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