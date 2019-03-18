Deaş Operasyonu (2)
29 dakika önce
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:41 Kaynak: AA
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