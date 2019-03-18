Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu (2)

Deaş Operasyonu (2)

29 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:41 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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