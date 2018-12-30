Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu: 30 Gözaltı

Deaş Operasyonu: 30 Gözaltı

27 dakika önce

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası, terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Tamamı yabancı uyruklu 30 zanlıyı gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde de çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.

Yakalanan 30 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı

Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:40:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonu: 30 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]