DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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