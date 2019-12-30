DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:41 Kaynak: AA
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