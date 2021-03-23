DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
23.03.2021 19:33
DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalandı.
DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kişinin Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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