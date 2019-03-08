Deaş Operasyonunda 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 Iraklı tutuklanırken, 2 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 Iraklı tutuklanırken, 2 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltında bulunanlardan dün adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Saleh Husseın A. mahkemece tutuklanırken, Mohmood Husseın A. ile Jasım Mohammed T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 14 zanlının sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

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