DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda TEM şube ekipleri tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı.

DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda TEM şube ekipleri tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Adliyeye çıkarılan şahıslar arasında biri sahte kimlikle dolaşan örgüt içinde sözde emir, 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan örgütte sözde emir olarak görev yapan şüphelinin sözde Şer-i Kadı (hakim) olarak bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü, örgütle aktif olarak görüştüğü belirlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Yılbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı FLAŞ Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğrettiği görüntüler büyük tepki çekti

Son Dakika Haberleri
16:33 "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için hazırlıklar tamam - Son Dakika Haber
16:33 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 2 mülkiye, 1 polis müfettişi görevlendirdik - Son Dakika Haber
16:32 Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu - Son Dakika Haber
16:29 Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı - Son Dakika Haber
16:29 E-5'teki makas terörüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
16:23 Meltem Şarkışlalı: Duygusal açlığa karşı bedeninize format atarak 5 günde 4 kilo verebilirsiniz - Son Dakika Haber
16:21 Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]