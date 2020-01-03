DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda TEM şube ekipleri tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Adliyeye çıkarılan şahıslar arasında biri sahte kimlikle dolaşan örgüt içinde sözde emir, 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan örgütte sözde emir olarak görev yapan şüphelinin sözde Şer-i Kadı (hakim) olarak bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü, örgütle aktif olarak görüştüğü belirlendi. - BALIKESİR