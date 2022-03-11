DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

11.03.2022 14:43
DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğu öğrenilen A.T., A.M. ve K.İ.'nin kentte yaşadığını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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