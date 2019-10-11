Son Dakika Haberleri: Deaş operasyonunda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Deaş operasyonunda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Deaş operasyonunda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Deaş operasyonunda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüte üye olanların oluşturduğu bazı WhatsApp gruplarının bulunduğu tespit edildi.

Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine sözkonusu bazı kişilerin WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:31:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş operasyonunda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]