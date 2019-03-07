Deaş Operasyonunda 3 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden Irak
uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunanlardan Irak uyruklu 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 17 şahsın ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü