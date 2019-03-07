Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonunda 3 Iraklı Serbest Bırakıldı

Deaş Operasyonunda 3 Iraklı Serbest Bırakıldı

52 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 Iraklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deaş Operasyonunda 3 Iraklı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 Iraklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, dün Samsun Adliyesine sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltında bulunanlardan Irak uyruklu 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 Iraklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 17 zanlının sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

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