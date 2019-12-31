DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:47 Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları - Son Dakika
21:44 Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz" - Son Dakika
21:43 GALATA KULESİ'NDE NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN KİŞİ VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ - Son Dakika
21:42 Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:41 ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:46:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]