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DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

5 saat önce

DEAŞ operasyonunda 5 tutuklamaADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan polis, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 7 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 27 Ağustos şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

7 kişiden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 09:58 Kaynak: İHA
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