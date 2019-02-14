Deaş Operasyonunda 52 Gözaltı
1 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararına istinaden İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Altıparmak ve Kuruçeşme
mahallelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:17 Kaynak: AA
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu
Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor