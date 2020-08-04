DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda Suriye 'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:44

Kaynak: AA

Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi

Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi: 25 ölü, 2200 yaralı

Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı

Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz