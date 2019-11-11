Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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